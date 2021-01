Eure : 29 cas de Covid-19 au collège Roger Gaudeau des Andelys, le préfet prend un arrêté de fermeture

Le collège Roger Gaudeau aux, dans l'Eure, est fermé pour une durée d'une semaine. Ainsi en a décidé le préfet de l'Eure, Jérôme Fillipini, qui a pris un arrêté ce jeudi 21 janvier ordonnant la fermeture de l'établissement en raison de plusieurs cas de contamination avérés.Des élèves et enseignants du collège, soit un peu moins d'une trentaine, ont été testés positifs au Covid-19. Dès lors, une campagne de dépistage massif a été mise en place par les services départementaux de l’Éducation nationale en liaison avec l'Agence régionale de santé de Normandie, afin de procéder à une évaluation de la situation.« Après analyse des différents contacts entre les élèves et sur préconisation de l’ARS, l’établissement sera fermé jusqu’au vendredi 29 janvier inclus », confirme la préfecture, indiquant que les modalités de continuité pédagogique seront communiquées aux élèves et à leur famille par le collège.