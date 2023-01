Nouvel an dans l’Eure : 24 voitures et 5 poubelles détruites par le feu

Les sapeurs-pompiers de l’Eure ont été amenés à intervenir cette nuit de la Saint-Sylvestre à plusieurs reprises pour des feux, dont l’origine volontaire ne fait guère de doute.



Selon le bilan provisoire communiqué ce dimanche 1er janvier, 24 véhicules ont été détruits dans deux incendies : 13 sur le parking du concessionnaire automobile Peugeot situé à Caer en bordure de la RN154 à Normanville, près d’Évreux, et 11 dans l’enceinte de la concession Citroën à Évreux.



Cinq feux de conteneurs ou de poubelles sont été signalés par ailleurs à Évreux, Léry et Vernon.



Des enquêtes ont été ouvertes par la police et la gendarmerie afin de déterminer l’origine des départs de feu.