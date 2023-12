Émeutes de Gaillon (Eure) : six mois de prison et mandat de dépôt pour deux majeurs

Les faits pour lesquels ils ont été condamnés remontent à la huit du 30 juin et 1ᵉʳ juillet, au plus fort des émeutes qui ont secoué plusieurs villes après la mort de Nahel, victime d'un tir policier à Nanterre (Hauts-de-Seine) lors d'un refus d'obtempérer.À Gaillon, comme à Évreux, de violents incidents avaient éclaté. Les émeutiers s'en étaient pris notamment aux gendarmes qui avaient essuyé des jets de pierres et à un véhicule des sapeurs-pompiersIdentifiés après cinq mois d'investigations, certains des auteurs de ces violences, deux majeurs et deux mineurs, ont été interpellés le 4 décembre, au petit matin, à Gaillon et placés en garde à vue pour, entre autres infractions, participation avec arme à un attroupement, complicité de destruction par incendie, violence sur militaire de la gendarmerie nationale sans incapacité, dégradations par jets de pierre d'un véhicule des sapeurs-pompiers.