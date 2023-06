Elbeuf. Au volant d'une voiture volée, un adolescent refuse d'obtempérer à un contrôle de police

Un adolescent de 16 ans a été appréhendé à son domicile, à Elbeuf (Seine-Maritime), mercredi 14 juin un peu avant 11 heures. Il était recherché après avoir commis dans la nuit, vers 3h30, un refus d'obtempérer lors d'un contrôle de police.



Le fuyard qui était au volant d'une Polo Volskwagen, signalée volée un peu plus tôt par son propriétaire, avait pu être identifié. Un équipage de police secours s'esdt alors rendu chez lui et l'a interpellé pour recel de vol, refus d'obtempérer et bien sûr conduite sans permis. Il a été placé en garde à vue.