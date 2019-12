Distribution d’éthylotests avant le réveillon : à Rouen, la police récidive

Boire ou conduire. A quelques heures du réveillon du nouvel An, la direction départementale de la sécurité publique (DDSP) de Seine-Maritime distribue ce mardi 31 décembre à partir de 14 heures des éthylotests, histoire de sensibiliser les conducteurs.



Cette opération de prévention et de sensibilisation à la conduite sous l’emprise de l’alcool est mise en place, comme il y a une semaine, au niveau du rond-point des Rouges Terres a Bois-Guillaume, près de Rouen. Elle va mobiliser les unités de sécurité routière de la Sécurité Publique, à savoir la formation motocycliste urbaine et la formation de circulation routière.



Ce contrôle routier préventif prévoit la distribution d'éthylotests à usage unique et d'une plaquette d’information, deux « outils » permettant d’estimer son taux d’alcoolémie.



Des contrôles du même type seront mis en place dans le courant de la nuit du réveillon mais ceux-là seront répressifs. A bon entendeur