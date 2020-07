Disparition inquiétante : la police de Rouen recherche cette femme de 53 ans

Un appel à témoin pour disparition inquiétante de personne majeure a été lancé par les services de police de Rouen (Seine-Maritime). Il concerne Christine B., 53 ans, dont les proches sont sans nouvelles depuis ce lundi 6 juillet à 10 heures.



Son signalement : elle a les cheveux gris et courts, les yeux bleus et porte des lunettes, elle mesure 1,65 m, de corpulence mince.



Elle était vêtue d’un jean bleu délavé et d’un pull bleu clair quand elle a été vue pour la dernière fois.



Toute personne susceptible d’apporter des éléments aux enquêteurs sont invités à les contacter au 02 32 81 25 94.