Disparition inquiétante de Noé, 21 ans, à Rouen : ses proches lancent un appel pour le retrouver

Sa famille est toujours sans nouvelle de lui : Noé Chardron, 21 ans, a disparu de manière inquiétante depuis maintenant six jours. Il n'a pas donné signe de vie depuis le 28 décembre à 20 heures. Il se trouvait alors avenue Gustave-Flaubert à Rouen (Seine-Maritime).



Son frère Léo a lancé un appel à témoin sur Facebook afin de retrouver Noé. Lui et sa famille sont d'autant plus inqiuiets que le jeune homme a laissé une lettre à son domicile dans laquelle il exprime des intentions suicidaires.



"Cette disparition inquiétante est prise très au sérieux par les services de police", confie-t-on ce mardi matin à l'Etat major de la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP). Tous les moyens sont mis en œuvre par la Sûreté départementale pour localiser et retrouver au plus vite Noé qui est de corpulence mince, mesure 1,75 m et a les yeux bleus.



Toute personne qui disposerait d'informations peut contacter le 02 32 81 25 57 ou le 06 62 94 60 52