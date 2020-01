Disparition inquiétante à Versailles : la police des Yvelines recherche cette femme et lance un appel à témoin

Un appel à témoin pour disparition inquiétante est lancé par les services de police des Yvelines. Il concerne une femme 47 ans, Agnès Peroli, qui n’a pas donné de nouvelles à ses proches depuis jeudi 9 janvier, à 11h30, heure à laquelle son conjoint l’a déposée devant le 50, rue Berthier à Versailles.



La quadragénaire serait susceptible de se trouver à Paris, selon les éléments recueillis par les enquêteurs. Elle aurait effectué en effet un retrait d’argent avec sa carte bancaire à la BNP, rue Mac-Mahon dans le 17ème arrondissement, ce vendredi à 11h35.



Son signalement :



Elle mesure 1,77 m, a les cheveux châtains clairs avec des racines blanches, elle est de corpulence forte et porte des lunettes à verres épais.



Lors de sa disparition elle était vêtue d’un jean, d’un pull gris avec des motifs léopard noirs, d’un manteau noir avec une grosse capuche à fourrure noire et portait un foulard blanc et des baskets roses avec un cœur rose sur le côté.



Toute personne qui détiendrait des informations sur cette femme est invitée à contacter le « 17 ».