Disparition inquiétante : Louis, 18 ans, retrouvé mort dans la forêt de La Londe, près de Rouen

C'est un cycliste qui a fait la macabre découverte et a immédiatement alerté les secours. Il n'y avait plus rien à faire pour le jeune homme qui a été déclaré décédé par le médecin du SMUR, appelé sur les lieux.



Les premières investigations ont permis d'établir que la victime était inscrite depuis quelques heures au fichier des personnes recherchées par la communauté de brigades de Nonancourt (Eure).



Un appel à témoin pour disparition inquiétante avait été publié le jour-même par la gendarmerie de l'Eure concernant Louis Quesnel. Ce dernier avait été aperçu pour la dernière fois aux Andelys, lundi 23 mai, vers 23h45.



Une enquête « en recherche des causes de la mort » a été ouverte par le groupe d'appui judiciaire de Rouen qui privilégie la piste du suicide.