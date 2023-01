Dieppe. Elle va chercher un ticket de stationnement et se fait dévaliser sa voiture

Alors qu'elle était partie chercher un ticket de stationnement à l'horodateur, une automobiliste a eu la surprise de voir un individu dans sa voiture, stationnée rue de la Barre à Dieppe (Seine-Maritime).



La scène s'est déroulée samedi 28 janvier vers 16 heures. Le voleur a dérobé à l'intérieur du véhicule la carte grise, une carte bancaire ainsi que des vêtements et a pris la fuite.



La victime, une femme âgée de 20 ans, a pu fournir un signalement précis de l'individu à la police. Ce dernier a été repéré vers 22h30 dans la même rue de la Barre et interpellé pour vol à la roulotte. L'homme, âgé de 37 ans et sans domicile fixe, s'est vu notifier une convocation devant le tribunal judiciaire de Dieppe pour le 11 juillet prochain. Il a été laissé libre.