Deux personnes périssent dans l'incendie d'un appartement à Bois-Guillaume, près de Rouen

Un homme et et une femme d'une quarantaine d'années sont décédées dans un incendie aujourd'hui samedi 1er avril, à Bois-Guillaume, dans l'agglomération de Rouen (Seine-Maritime).



Vers 11h30, les sapeurs-pompiers ont été appelés à intervenir rue Konrad-Adenauer où était signalé un départ de feu au deuxième et dernier étage d'un immeuble.