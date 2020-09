Deux morts dans un accident de la route au Puchay, dans l’Eure

Le village du Puchay, dans l’Eure, a été le théâtre d’un terrible accident ce samedi 19 septembre vers 17h30. Un véhicule a terminé sa course dans le mur d’une propriété en bordure de la rue Camelet, une route qui traverse la commune de 630 habitants et dessert les Andelys et Bézu-la-Forêt (D316).



Le conducteur de la voiture et son passager, deux hommes de 28 et 35 ans, n’ont pas survécu à leurs graves blessures. Leur décès a été constaté par le médecin du SMUR.



Une enquête a été ouverte par la gendarmerie afin d’établir les circonstances de l’accident.