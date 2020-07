Deux incendies d’habitations en Seine-Maritime : une famille relogée, aucun blessé à déplorer

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus à deux reprises ce vendredi pour des feux d’habitation, au Havre et à Sotteville-lès-Rouen.



Au Havre, un début d’incendie s’est déclaré dans un appartement au premier étage d’un immeuble de cinq étages situé rue Camille Saint-Saens. Le feu est parti dans une chambre et s’est propagé à la cuisine.



Le occupants du logement, une famille de quatre personnes, avaient évacué les lieux avant l’arrivée des sapeurs-pompiers. Aucun blessé n’est à déplorer.



Les dégâts sont importants, selon le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis). La famille a dû être relogée chez des proches.



Vingt et un sapeurs-pompiers et six engins ont été engagés sur le sinistre.