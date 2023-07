Deux hommes grièvement brûlés dans leur mobilhome détruit par le feu à Hautot-sur-Mer

Les victimes ont été prises en charge et classées en urgence vitale absolue par le service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR). Leur transfert est envisagé vers des hôpitaux spécialisés pour grands brûlés à Paris et Nantes, précisent les secours..



Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur les lieux de l’incendie, dont l’origine est pour l’heure ignorée, avec huit engins.