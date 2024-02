Deux alertes à la bombe à la même heure cette nuit à Rouen : deux immeubles lambda visés

Les gendarmes ont immédiatement répercuté l'information au centre d'information et de commandement (CIC) de l'hôtel de police, territorialement compétent. Plusieurs équipages ont été dépêchés sur les lieux indiqués par l'interlocuteur. Les policiers ont d'abord mis un périmètre de sécurité en place puis ont procédé à l'inspection des deux immeubles visés, boulevard de l'Yser et rue de Lessard. Les recherches se sont avérées vaines. Le dispositif a été levé un peu après minuit.Une enquête a été ouverte de manière à identifier l'auteur de cet appel malveillant.Depuis quelques mois, les fausses alertes à la bombe se succèdent en Seine-Maritime. Généralement, elles ciblent plus particulièrement des établissements scolaires (écoles, collèges, lycées). Ainsi, la veille, le collège Camille-Claudel à Rouen avait dû être évacué pour cette raison. Il s'agissait d'une fausse alerte.