Rouen. Le collège Camille-Claudel évacué à cause d’une fausse alerte à la bombe

Fausse alerte à la bombe, mardi 20 février, au collège Camille-Claudel, rue de Bammeville à Rouen (Seine-Maritime). Peu après 14 heures, le secrétariat de l’établissement a reçu un appel téléphonique indiquant qu’une bombe allait exploser.



Comme le prévoit la procédure, le collège a été évacué. 440 élèves et 40 membres du personnel, dont les enseignants, ont été regroupés dans un endroit sécurisé du parc du Bocage, situé à une centaine de mètres.



Les forces de l’ordre ont procédé à une inspection des locaux et salles de classes, sans rien découvrir de suspect. A l’issue de la levée de doute, les collégiens et le personnel ont pu réintégrer l’établissement à partir de 15 heures.