Détroit du Pas-de-Calais : 119 migrants secourus en mer entre Dieppe et Ault

Régulièrement, des embarcations de migrants doivent être secourues par les autorités françaises dans le détroit du Pas-de-Calais - illustration
Plusieurs embarcations de migrants ont été signalées vendredi 25 avril dans le détroit du Pas-de-Calais, mobilisant d’importants moyens maritimes et aériens coordonnés par le CROSS Gris-Nez. Au total, 119 personnes ont été secourues au cours de différentes opérations, selon la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord.
Une première embarcation a été repérée au large d’Ault (Somme). Le patrouilleur Cormoran, relayé ensuite par l’Abeille Normandie, a pris en charge six personnes en difficulté, débarquées dans la soirée à Boulogne-sur-Mer.
Une première embarcation a été repérée au large d’Ault (Somme). Le patrouilleur Cormoran, relayé ensuite par l’Abeille Normandie, a pris en charge six personnes en difficulté, débarquées dans la soirée à Boulogne-sur-Mer.
Un blessé évacué par hélicoptère
Une seconde embarcation, signalée au large du cap d’Ailly par le sémaphore de Dieppe, a ensuite été suivie jusqu’à Wimereux. Lors d’un embarquement sur la plage, plusieurs migrants se sont retrouvés en difficulté. Sept personnes ont été récupérées, dont une victime inconsciente nécessitant une évacuation médicalisée par hélicoptère Dauphin vers le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer.
Dans le même temps, le bateau est tombé en panne en mer. Le navire de sauvetage Minck a alors récupéré progressivement ses 106 occupants, conduits au port de Calais dans la nuit de samedi à dimanche.
La préfecture maritime rappelle que les traversées clandestines de la Manche s’effectuent à bord d’embarcations précaires et surchargées, dans l’une des zones maritimes les plus fréquentées au monde.
Dans le même temps, le bateau est tombé en panne en mer. Le navire de sauvetage Minck a alors récupéré progressivement ses 106 occupants, conduits au port de Calais dans la nuit de samedi à dimanche.
La préfecture maritime rappelle que les traversées clandestines de la Manche s’effectuent à bord d’embarcations précaires et surchargées, dans l’une des zones maritimes les plus fréquentées au monde.