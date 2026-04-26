Détroit du Pas-de-Calais : 119 migrants secourus en mer entre Dieppe et Ault

Une seconde embarcation, signalée au large du cap d’Ailly par le sémaphore de Dieppe, a ensuite été suivie jusqu’à Wimereux. Lors d’un embarquement sur la plage, plusieurs migrants se sont retrouvés en difficulté. Sept personnes ont été récupérées, dont une victime inconsciente nécessitant une évacuation médicalisée par hélicoptère Dauphin vers le centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer.



Dans le même temps, le bateau est tombé en panne en mer. Le navire de sauvetage Minck a alors récupéré progressivement ses 106 occupants, conduits au port de Calais dans la nuit de samedi à dimanche.



La préfecture maritime rappelle que les traversées clandestines de la Manche s’effectuent à bord d’embarcations précaires et surchargées, dans l’une des zones maritimes les plus fréquentées au monde.