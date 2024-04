Des voleurs à la roulotte arrêtés grâce à des témoins à Rouen et Fécamp

Deux hommes, surpris en train de fouiller dans des véhicules, ont été interpellés hier, mardi 16 avril, en Seine-Maritime. Le premier l'a été vers 19 heures, rue de Tanger à Rouen, alors qu'il venait de briser les vitres d'une Mercedes et de voler à l'intérieur un sac de sports.



Prenant la fuite à la vue d'un témoin, l'homme s'est débarrassé en chemin d'une tablette tactile et d'une carte bancaire avant d'être rattrapé et retenu par des riverains jusqu'à l'arrivée de la police.



Le mis en cause, âgé de 24 ans, est sans domicile fixe et en situation irrégulière sur le sol français. Il a été placé en garde à vue.