Des mortiers d'artifice saisis par la police dans l'Eure et en Seine-Maritime, deux hommes interpellés

Dans sa voiture, une dizaine de mortiers d'artifice ont été découverts et 8 autres lors de la perquisition de son domicile dans le quartier de Nétreville à Evreux. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Il a été déféré ce jeudi après-midi devant un magistrat du parquet d'Evreux et devait être placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son jugement.



Le second homme, âgé de 19 ans, a été interpellé hier également en fin d'après-midi à Val-de-Reuil. Il a été repéré de même façon sur les réseaux sociaux et localité derrière le parking du MacDo où depuis sa voiture il vendait des produits pyrotechniques. Les policiers ont saisi 23 mortiers d'artifices, dont 5 à 380 coups. Le jeune homme a déclaré aux enquêteurs les avoir achetés via internet et au marché noir. Il a été placé lui aussi sous contrôle judiciaire.



Les deux mis en cause encourent jusqu'à 7 ans de prison et 100 000€ d'amende, indique-t-on au commissariat de police d'Evreux.