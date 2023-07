En Seine-Maritime, dispositif de sécurité renforcé et interdictions pour les festivités du 14 juillet

À l'approche des festivités des 13 et 14 juillet, la préfecture de la Seine-Maritime a mis en place un dispositif renforcé de surveillance et de lutte contre les violences urbaines. Gendarmes, policiers nationaux et policiers municipaux seront mobilisés pour assurer la sécurité lors de ces événements.



Afin de les sensibiliser, le préfet a envoyé une lettre aux maires du département, les appelant à maintenir une vigilance collective lors des manifestations festives liées à la fête nationale.



Dans ce courrier, il encourage les élus, en particulier ceux des agglomérations, à envisager la mutualisation des feux d'artifice entre les communes voisines. Il leur demande également de veiller à assurer le ramassage des éléments de barriérage et de toutes les installations sur la voie publique dès la fin des festivités.



« Ces mesures visent à prévenir tout risque de troubles à l'ordre public et à garantir la sécurité des participants et des habitants », indique la préfecture dans un communiqué.