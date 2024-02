Dépression « Louis » : restrictions de circulation sur les ponts et trains à l'arrêt en Seine-Maritime

Pour les usagers arrivant de l'A29 Honfleur, ils seront déviés vers la RD580 en direction de pont de Tancarville, empruntent le pont de Tancarville, N182 puis l'A131 pour retrouver leur destination.

Pour les usagers arrivant du Havre, ils seront déviés depuis l'A131, en direction du Pont de Tancarville vers la N182 puis empruntent l'A131 avant de retrouver leur destination.

Des rafales pouvant atteindre 120 km/h et des giboulées sont annoncées par Météo France sur la Seine-Maritime et l'Eure, ce jeudi après-midi, à partir de 14 heures.Cette dépression baptisée « Louis » va avoir des conséquences sur la circulation routière et ferrée. Ainsi, comme l'indique la direction des routes de la zone Nord-Ouest, en Seine-Maritime, des restrictions sont prévues sur la RN1029 et le Pont de Normandie ainsi que sur le pont du grand canal où la circulation est interdite dans les deux sens pour les piétons, camions, poids lourds, camping-car, deux roues, véhicules légers attelés d'une remorque.Sur la RN182 et Pont de Tancarville, l'interdiction de franchir l'ouvrage concerne les piétons et les deux roues dans les deux sens de circulation.Des déviations sont conseillées pour les poids lourds, camping-car et caravanes :