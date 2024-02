Des rafales de vent attendues ce jeudi en Seine-Maritime et dans l’Eure

Dans l’Eure, des rafales de vent pouvant atteindre jusqu’à 110km/h et des pluies sont attendues également ce jeudi entre 15 heures et 21 heures.



Le département est aussi en vigilance crue jaune pour la Charentonne et la Risle amont.



Le préfet de la région Normandie appelle l'ensemble de la population à la plus grande vigilance et au respect des consignes de prudence et de sécurité, à savoir :

• Protéger son logement et les biens exposés au vent

• Se tenir informé auprès des autorités

• Limiter ses déplacements

• Prendre garde aux chutes d'arbres et d'objets

• Ne pas intervenir sur les toits

• Installer les groupes électrogènes à l'extérieur de son logement.