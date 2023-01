Dépression « Gérard » : la Normandie placée en vigilance orange vents violents jusqu'à demain lundi

En Seine-Maritime, notamment, des rafales de l'ordre de 100 km/h sont attendues dans la matinée de demain lundi. Près des littoraux normands, il est possible qu'elles atteignent jusqu'à 120 voire 140 km/h.La préfecture de la Seine-Maritime a publié ce dimanche en fin d'après-midi un communiqué appelant à la plus grande vigilance et à observer les conseils suivants :• Protéger son logement et les biens exposés au vent• Se tenir informé auprès des autorités• Limiter ses déplacements• Prendre garde aux chutes d'arbres et d'objets• Ne pas intervenir sur les toits• Installer les groupes électrogènes à l'extérieur de son logement.Plus d'infos sur le site de Météo-France