Déconfinement. Evreux rouvre ses 35 écoles lundi 11 mai : le détail des mesures à connaître

Suite à la décision du gouvernement d’engager le déconfinement et de rouvrir les écoles, la Ville d’Evreux (Eure) a pris des mesures afin d’organiser le retour des écoliers dans les meilleures conditions de sécurité et de sérénité.



Ainsi, les 35 écoles rouvrent le lundi 11 mai uniquement pour les enseignants. Les élèves seront accueillis à partir du mardi 12 mai, avec une reprise progressive selon les niveaux d’enseignements.



Une reprise progressive pour les GS, CP, CE1, CE2, CM1, CM2



Lundi 11 mai : pré-rentrée des enseignants.



Du mardi 12 au 17 mai : Grandes Sections Maternelles, CP, CM2, classes dédoublées REP (Réseau d’éducation prioritaire), REP+ (Réseau d’éducation prioritaire renforcée), enfants des personnels prioritaires indispensables à la gestion de la crise sanitaire, enfants porteurs de handicap et fratrie.



Du lundi 18 mai au 25 mai : CE1, CE2 et CM1.



L’organisation scolaire

Les classes sont dédoublées, les effectifs sont réduits à 15 élèves maximum en élémentaire (10 en maternelle).

Pour les classes avec un effectif de plus de 15 élèves, mise en place d’un dispositif alterné : 2 jours en présentiel, 2 jours à distance (sans accueil complémentaire).



Les arrivées et départs peuvent être échelonnés par les enseignants afin d’éviter les croisements et regroupements et respecter la distanciation physique.



Les sorties scolaires sont annulées.



Les salles informatiques et les bibliothèques, tout comme les coins bibliothèque aménagés dans les classes, sont fermés.

Dans les salles de motricité, l’utilisation de matériel commun est proscrit. De même, l'accueil en salle de sieste sera limité et adapté.



En Maternelle, les ATSEM seront mobilisées en priorité pour la mise en œuvre et le respect des mesures d’hygiène.

A l’extérieur, l’accès aux structures de jeux sera interdit.