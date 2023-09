Dans l’Eure, une voiture fait des tonneaux : quatre blessés, dont un en urgence absolue

Un accident de la route a fait quatre blessés dont un grave, dans la voirie d’hier, dimanche, à Saint-Victor-de-Chétienville dans l’Eure. Il est survenu vers 21 heures sur la RD132 (route d’Orbec).



Pour une raison indéterminée, un automobiliste, seul en cause, a perdu le contrôle de son véhicule qui a fait plusieurs tonneaux.



Les trois passagers, un homme de 31 ans, un enfant de 10 ans et une fillette de 13 ans, étaient sortis de la voiture avant l’arrivée des secours. Tous blessés légèrement, ils ont été transportés en urgence relative vers des hôpitaux de Rouen et de Lisieux.