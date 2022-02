Cycliste tué par une voiture près du Zénith de Rouen : le chauffard avait pris la fuite, il est en garde à vue

Publié le Lundi 7 Février 2022 à 11:17

Le conducteur d'une Audi A3, impliqué dans l'accident qui a coûté la vie à un cycliste près du Zénith, a été identifié et interpellé pour homicide involontaire, délit de fuite et non assistance à personne en danger. Il est âgé de 24 ans et habite Saint-Etienne-du-Rouvray