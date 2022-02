Seine-Maritime : un cycliste trouve la mort, fauché par une voiture à Petit-Couronne

Alertés à 1h38 précisément, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur le lieu du drame. Ils ont pris en charge la victime, allongée sur la chaussée en arrêt cardio-respiratoire. La tentative de réanimation a échoué et le décès a été déclaré par le médecin du SMUR de Rouen.



La police a procédé aux constatations d’usage et ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances de l’accident qui, pour l’heure, ne sont pas clairement établies.



Plus d’infos à venir