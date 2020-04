Crise sanitaire : la liaison maritime Dieppe - Newhaven réduite à un aller-retour par jour

Dans ces conditions, et afin de préserver l'exploitation de la ligne, le délégataire DFDS Seaways, prévoit de ne plus assurer qu'un seul aller-retour quotidien entre les villes de Dieppe et de Newhaven.



Un départ sera ainsi assuré à 18 heures depuis Dieppe et à 23 heures depuis Newhaven, du lundi au vendredi, un départ à 18 heures le samedi depuis Dieppe et un départ à 23 heures depuis Newhaven le dimanche. Ces horaires sont aujourd'hui les plus fréquentés.