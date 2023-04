Couple retrouvé mort à Bois-Guillaume : un meurtre suivi d'un suicide est la piste « la plus probable »

Après la découverte, le 1er avril dernier, des corps sans vie d'un homme et d'une femme lors de l'intervention des sapeurs-pompiers pour un incendie dans un appartement à Bois-Guillaume, près de Rouen, le parquet de Rouen a ouvert une procédure judiciaire pour homicides volontaires. L'enquête a été confiée à la Police judiciaire de Rouen.



Les premières investigations et les autopsies ont permis d'établir les causes de la mort de la femme, locataire de l'appartement, et de son concubin, et de cerner la personnalité des victimes.