Coronavirus : trois centres de vaccination ouvrent au Havre, dès ce mardi 19 janvier

Dans le cadre de la stratégie vaccinale du Gouvernement et des mesures de lutte contre la Covid-19, trois centres de vaccination sont mis en place sur le territoire de la communauté urbaine du Havre (Seine-Maritime).



A compter du mardi 19 janvier, un nouveau centre de vaccination ouvrira dans la salle des fêtes de Bléville au Havre. Ce centre est mis à disposition par la Ville du Havre et piloté par l’association Sextant 76 et la médecine libérale en coordination avec l’Agence régionale de santé de Normandie.



Il vient en complément des deux autres centres installés au sein des centres hospitaliers Jacques-Monod (Montivilliers) et Flaubert (Le Havre).



La vaccination est réservée dans un premier temps aux personnes âgées de plus de 75 ans, aux personnes présentant des pathologies à haut risque face au virus et aux personnels soignants.



Pour ces personnes, une prise de rendez-vous est nécessaire par les canaux suivants :



Par téléphone au 02 79 46 11 56 de 8h à 18h 7j/7

Par internet via l’une des 3 plateformes dédiées (infos sur santé.fr).



Transport à la demande gratuit



Afin d’accompagner les personnes qui auraient des difficultés de mobilité pour se rendre dans l’un des 3 centres de vaccination, Le Havre Seine Métropole met gratuitement à disposition le service de transport à la demande Mobi’fil du réseau LiA à partir du lundi 18 janvier.



Pour en bénéficier, il convient de prendre rendez-vous au 02 35 22 35 22 (du lundi au vendredi de 8h30 à 18h et le samedi de 8h30 à 17h30). La prise de rendez-vous pour le transport s’effectue après l’obtention d’un rendez-vous pour la vaccination.