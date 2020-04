Coronavirus : sept morts, dont cinq en Seine-Maritime, selon le dernier bilan de l’ARS, dimanche

Le bilan des victimes du coronavirus continue de s’alourdir en Normandie. Sept personnes atteintes du Covid-19 sont mortes entre hier et aujourd’hui, dimanche 19 avril, dans des hôpitaux de la région : 1 dans le Calvados, 1 dans l’Orne et 5 dans la Seine-Maritime. Le nombre total de décès à l’hôpital s’élève à 274 depuis le début de l’épidémie.



Concernant les hospitalisations, le nombre de patients de 674 jeudi à 666 ce dimanche, soit une diminution de 1,2 %.



C’est toujours la Seine-Maritime qui détient le plus grand nombre de personnes hospitalisées (278) devant le Calvados (145), l’Eure (96), la Manche (77) et l’Orne (70).



Parmi elles, 149 sont en réanimation, en diminution de 10,2 % depuis mercredi 15 avril.



A ce jour, 805 personnes sont retournées à domicile après guérison.