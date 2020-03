Contrôlé après un accident près de Rouen, le conducteur avait 3,60 g d'alcool dans le sang

Après l’avoir retrouvé quelques instants plus tard, les policiers municipaux ont constaté que le conducteur, non blessé, ne semblait pas dans un état normal : « il bafouillait, titubait et sentait l’alcool », confie une source policière



Le chauffard a été récupéré par la police nationale pour être soumis à un contrôle d’alcoolémie au moyen d’un éthylomètre. Résultat : 1,80 mg par litre d’air expiré, soit 2,80 g par litre de sang.



L’automobiliste a été placé en cellule de dégrisement où il était toujours ce matin. Il devrait se voir notifier la rétention immédiate de son permis pour au moins six mois (c’est le tarif appliqué par le préfet en Seine-Maritime) sans préjuger des sanctions que sera amené à prendre le tribunal.