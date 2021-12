Contrebande : 2 700 paquets de cigarettes et 922 pots de tabac saisis à Rouen et au Havre

Belle prise pour les policiers de Seine-Maritime qui ont démantelé ces derniers jours deux importants trafic de cigarettes de contrebande à Rouen et au Havre. Cinq personnes ont été interpellées.



À Rouen, c’est à la faveur d’un banal contrôle routier le décembre en fin de journée que le groupe de sécurité de proximité (GSP) remarque de nombreuses cartouches de Marlboro (il y en a 100) dans la voiture qu’ils sont amenés à contrôler, rue Molière. Le conducteur et son passager, deux frères de Val-de-Reuil (Eure), fournissent des explications pour le moins alambiquées sur la provenance de ces cartouches de cigarettes.



Les deux hommes, âgés de 42 et 45 ans, sont interpellés et placés en garde à vue. La perquisition a leur domicile permet de découvrir 64 autres cartouches.