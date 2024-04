Confinement levé à l'hôpital Jacques-Monod du Havre : pas d'homme armé dans l'établissement

>

« Les professionnels et usagers peuvent quitter les unités. Merci à tous pour le respect de cette mesure de sécurité.



Cette mesure faisait suite au signalement d’individus potentiellement armés sur le site de Jacques Monod. L’intervention des forces de l’ordre a permis de confirmer que les individus ont bien quitté l’établissement.



Toutes les personnes qui n’ont pas pu se rendre à leurs consultations ou examens sont invitées à rappeler à partir de demain ».

L'opération de police est terminée et la mesure de confinement a été levée au centre hospitalier Jacques-Monod à Montivilliers, près du Havre (Seine-Maritime).Tout est parti du signalement d'un homme cagoulé et susceptible d'être armé, qui aurait été aperçu aux abords de l'établissement ce jeudi vers 15 heures. Par sécurité, et conformément au dispositif Vigipirate renforcé, l'hôpital a été fermé et confiné. Les forces de l'ordre se sont alors déployées à la recherche de ce suspect, qui aurait pu entrer à l'intérieur de l'établissement.Les recherches n'ont rien donné. « Le confinement de l’hôpital Jacques Monod est levé », a annoncé le Groupe Hospitalier du Havre vers 16 heures sur sa page Facebook :