L'hôpital Jacques-Monod du Havre bouclé : la police lancée à la recherche d'un suspect

Les forces de l'ordre ont été mobilisées afin de s'assurer que cet homme n'est pas entré à l'intérieur de l'hôpital, selon nos informations.



« L’hôpital est actuellement verrouillé et les agents et usagers ont été confinés au sein des unités », indique l'hôpital. Il précise qu'il n'y a aucun blessé et qu'il n'y a pas de prise d'otage, démentant ainsi les rumeurs circulant sur les réseaux sociaux. « La situation est sous contrôle. La police est sur place ».



