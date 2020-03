Confinement : le préfet de l’Eure rappelle les règles essentielles pour la sécurité de tous

Dans le département de l’Eure comme ailleurs, certains n'hésitent pas à braver la mesure de confinement à domicile. Tous les prétextes sont parfois bons pour mettre le nez dehors.Près depar les forces de l'ordre du département pour non respect du confinement, entre jeudi et dimanche. Pour le préfet, Jérôme Fillipini, ces comportements "portent atteinte à la sécurité de tous".L'occasion, donc, pour le représentant de l'Etat de rappeler certaines règles de déplacement. « Il s’agit de mesures de protection à destination de tous ».Les déplacements pour réaliser des achats de première nécessité dans des établissements autorisés doivent être regroupés dans la semaine et ne doivent pas servir de prétexte à une promenade en famille. Ainsi, les courses du foyer doivent être effectuées par une seule personne dans la mesure du possible.La notion d’activité sportive individuelle est par définition un exercice personnel, sur un espace géographique (2 kilomètres maximum sur un temps limité) et n’autorise en aucun cas une promenade collective en famille.Pendant cette période de confinement, les regroupements familiaux et amicaux, même à domicile, sont proscrits.L’accueil des enfants auprès des assistantes maternelles n’est possible que si les deux parents travaillent. Les parents ne sont donc pas autorisés à se déplacer pour déposer un enfant dès lors que l’un des deux au moins ne travaille pas.Pour rappel, les assistantes maternelles sont autorisées à exercer dans la limite de 6 enfants maximum.Dans le strict respect des gestes barrière, le déplacement sur des sites de collecte de sang est autorisé et encouragé. Compte-tenu des risques de pénuries, ce déplacement est un acte citoyen.Pour trouver les prochaines collectes à proximité de votre domicile : https://dondesang.efs.sante.fr/trouver-une-collecte