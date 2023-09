Collision entre un camion-citerne et une voiture sur l’A28 en Seine-Maritime : deux femmes blessées

Un accident de circulation impliquant un camion-citerne transportant des matières dangereuses (essence et gasoil) et un véhicule de tourisme a eu lieu ce mercredi 7 septembre vers 17 heures sur l’autoroute A28 en Seine-Maritime.



La collision s’est produite dans le secteur du Pucheuil, dans le sens Rouen vers Neufchâtel-en-Bray, dans des circonstances qui restent à établir.



La conductrice et la passagère de la voiture étaient sorties de l’habitacle à l’arrivée des secours. Les deux femmes âgées de 46 et 35 ans ont été blessées légèrement dans le choc : elles ont été transportées en urgence relative au CHU de Rouen.



Le conducteur du poids lourd n’a pas été blessé.