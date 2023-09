Cinq victimes dans un accident de la route près de Dieppe : un blessé héliporté au CHU de Rouen

Les sapeurs-pompiers de Seine-Maritime sont intervenus, ce samedi 30 septembre un peu avant 9h30 pour un accident de circulation, route d’Hyberville (D123) au Thil-Manneville.



Deux véhicules de tourisme ont été impliqués et le bilan fait état de cinq impliqués, dont trois ont été blessés légèrement et pris en charge par le SMUR de Dieppe.



L’une des victimes, dont on ignore la gravité des blessures, va être transportée par l’hélicoptère Viking76 vers les urgences du CHU de Rouen, les deux autres, en urgence relative, vers le centre hospitalier de Dieppe.



Les circonstances de cet accident qui a mobilisé neuf sapeurs-pompiers avec trois engins ne sont pas, dans l’immédiat, connue. Une enquête est ouverte par la gendarmerie.