Dans l’Eure, une génisse de 500 kg sortie d’une marnière après 7 heures d’efforts des sapeurs-pompiers

Une équipe du groupe de recherche et d’intervention en milieu périlleux (Grimp) et une équipe animalière, soir 14 sapeurs-pompiers, ont été dépêchées par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis27).



La génisse coincée dans une marnière de 1,50 m de diamètre a été placée sous assistance d’un appareil respiratoire isolant avant d’être remontée délicatement à la surface. Elle est saine et sauve.