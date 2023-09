Bouchon et ralentissements sur l'A13 en direction de Rouen après un accident de poids lourd

La circulation est particulièrement difficile sur l'autoroute A13 en direction de Rouen, depuis le début d'après-midi. Un accident impliquant un poids lourd transportant des produits alimentaires s'est produit vers 13h10, à hauteur de Sotteville-sous-le-Val (Seine-Maritime) dans le sens Paris-Caen.Cet accident, qui a fait un blessé léger, a généré un bouchon d'une dizaine de kilomètres, en fin d'après-midi, a indiqué Bison Futé. Il est à cette heure résorbé.En revanche, des ralentissements importants subsistent sur cet axe : plus de neuf kilomètres signalés à 18h30, entre les départements de l'Eure et de la Seine-Maritime, notamment entre Tostes (Eure) et Oissel (Seine-Maritime).