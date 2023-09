Accident de poids lourd sur l’A13 entre Criquebeuf et Tourville : circulation perturbée

La circulation a été perturbée sur l’autoroute A13, dans le sens Paris - province, ce mercredi 20 septembre vers 13 heures, suite à un accident qui a impliqué un poids lourd, seul en cause.



Pour une raison indéterminée à cette heure, le véhicule, transportant des produits alimentaires, s’est couché sur le côté entre Criquebeuf et Tourville-la-Rivière.



Treize sapeurs-pompiers, dont une équipe spécialisée en risques chimiques ont été dépêchés sur place par le service départemental d’incendie et de secours (Sdis76).



Les secours ont pris en charge un blessé léger.



La circulation s’effectue par intermittence sur les deux bandes d'arrêt d'urgence au niveau de l’accident.