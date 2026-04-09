Bientôt un nouveau préfet dans l’Eure : Xavier Delarue remplacera Charles Giusti début mai

Charles Giusti (photo de droite) quittera ses fonctions dans l'Eure le 6 mai 2026 pour rejoindre la préfecture de la Vienne. Il sera remplacé à la même date par Xavier Delarue, actuellement préfet de la Meuse. (Photos LinkedIn et infoNormandie)
Nommé préfet de la Vienne lors du Conseil des ministres, Charles Giusti prendra ses nouvelles fonctions à compter du 6 mai 2026. Cette date correspond également à son départ de l’Eure, où il était en poste depuis sa nomination le 31 octobre 2024. Avant de s'installer à Evreux, il avait occupé pendant deux ans les mêmes fonctions à la préfecture de l'Aveyron.
Un profil expérimenté pour lui succéder
Pour lui succéder, le gouvernement a désigné Xavier Delarue, actuellement préfet de la Meuse. Il prendra ses fonctions dans l’Eure à la même échéance, le 6 mai.
Né le 27 février 1973 à Châtillon (Hauts-de-Seine), cet ancien élève de l’ENA (promotion Nelson Mandela) est titulaire d’une licence de sociologie et d’une agrégation d’histoire, après un passage par l’ENS Saint-Cloud. Il est également chevalier de l’Ordre national du Mérite.
Sa carrière débute au ministère de l’Intérieur au début des années 2000, avant une première immersion en préfecture comme directeur de cabinet dans la Vienne. Il enchaîne ensuite plusieurs postes à responsabilités, notamment secrétaire général de la préfecture du Territoire de Belfort, puis des fonctions stratégiques au sein de l’administration centrale et des cabinets ministériels.
Né le 27 février 1973 à Châtillon (Hauts-de-Seine), cet ancien élève de l’ENA (promotion Nelson Mandela) est titulaire d’une licence de sociologie et d’une agrégation d’histoire, après un passage par l’ENS Saint-Cloud. Il est également chevalier de l’Ordre national du Mérite.
Sa carrière débute au ministère de l’Intérieur au début des années 2000, avant une première immersion en préfecture comme directeur de cabinet dans la Vienne. Il enchaîne ensuite plusieurs postes à responsabilités, notamment secrétaire général de la préfecture du Territoire de Belfort, puis des fonctions stratégiques au sein de l’administration centrale et des cabinets ministériels.
Préfet de la Meuse depuis 2023
Passé par les services du Premier ministre sur les questions de sécurité nationale, il rejoint ensuite la direction générale de la police nationale, avant d’être nommé sous-préfet coordonnateur pour la sécurité en Corse en 2017.
Il devient préfet délégué pour l’égalité des chances dans le Val-d’Oise en 2020, avant d’être titularisé dans le corps préfectoral en 2022, puis nommé préfet de la Meuse en mars 2023.
Son arrivée dans l’Eure s’inscrit dans le cadre du mouvement préfectoral décidé en Conseil des ministres, ce mercredi 8 avril.
Il devient préfet délégué pour l’égalité des chances dans le Val-d’Oise en 2020, avant d’être titularisé dans le corps préfectoral en 2022, puis nommé préfet de la Meuse en mars 2023.
Son arrivée dans l’Eure s’inscrit dans le cadre du mouvement préfectoral décidé en Conseil des ministres, ce mercredi 8 avril.