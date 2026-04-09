Bientôt un nouveau préfet dans l’Eure : Xavier Delarue remplacera Charles Giusti début mai

Pour lui succéder, le gouvernement a désigné Xavier Delarue, actuellement préfet de la Meuse. Il prendra ses fonctions dans l’Eure à la même échéance, le 6 mai.



Né le 27 février 1973 à Châtillon (Hauts-de-Seine), cet ancien élève de l’ENA (promotion Nelson Mandela) est titulaire d’une licence de sociologie et d’une agrégation d’histoire, après un passage par l’ENS Saint-Cloud. Il est également chevalier de l’Ordre national du Mérite.



Sa carrière débute au ministère de l’Intérieur au début des années 2000, avant une première immersion en préfecture comme directeur de cabinet dans la Vienne. Il enchaîne ensuite plusieurs postes à responsabilités, notamment secrétaire général de la préfecture du Territoire de Belfort, puis des fonctions stratégiques au sein de l’administration centrale et des cabinets ministériels.