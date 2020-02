Bagarre place Saint-Marc à Rouen : un SDF blessé de deux coups de couteau

Selon les déclarations des mis en cause et d’un témoin des faits, la victime aurait d’abord mis un coup de poing au visage de l’autre SDF, lequel a alors sorti un couteau et en a fait usage à deux reprises.



L’auteur des blessures, âgé de 34 ans, a été interpellé par un équipage de police en patrouille dans le secteur. Il a été placé en garde à vue et une enquête a été ouverte pour violences réciproques avec arme.



Les deux hommes, ainsi que le témoin, âgé de 52 ans et sans domicile fixe également, étaient alcoolisés.