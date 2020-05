Au Havre, une voiture percute un arbre, sa conductrice est grièvement blessée

Le boulevard Jules-Durand au Havre (Seine-Maritime) a été le théâtre d’un accident grave de la circulation, cette nuit de jeudi à vendredi vers 2h30. Une voiture a percuté violemment un arbre, probablement à la suite d’une perte de contrôle de sa conductrice, âgée de 23 ans.



Cette dernière a été grièvement blessée dans le choc. Prisonnière de l’habitacle, elle a été extraite par les sapeurs-pompiers qui ont dû faire usage de leur matériel de désincarcération.



La victime, en urgence absolue, a été prise en charge par le service mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) et transportée, médicalisée, par les sapeurs-pompiers vers l'hôpital Monod de Montivilliers.



Un jeune homme de 20 ans, passager de la voiture, a été quant à lui légèrement blessé.



Une enquête a été ouverte par la police havraise afin de déterminer les circonstances dd l’accident qui a mobilisé une quinzaine de sapeurs-pompiers, indique le centre opérationnel départemental d’incendie et de secours (Codis).