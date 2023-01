Au Havre, un chalet détruit par le feu et deux cabanons endommagés : la piste criminelle privilégiée

Une enquête a été ouverte au commissariat du Havre (Seine-Maritime) après l'incendie, mercredi soir, d'un chalet et de cabanons allée de la Quesnée au Havre.



Le feu, dont l'origine est inconnue, s'est déclaré peu avant 20h30 et a détruit entièrement le chalet et endommagé deux cabanons, malgré l'intervention des sapeurs-pompiers. Aucune victime n'est à déplorer.



L'Identité judiciaire est venue sur place pour procéder à des constatations de police technique et scientifique. La piste d'un acte criminel est privilégiée