Athlétisme : un plateau de stars mondiales à la 6e édition du Meeting de l’Eure à Val-de-Reuil

En tête d’affiche pour le clan français le vice-champion olympique 2021 de décathlon, Kevin Mayer qui s’alignera sur le 60 m et le saut en hauteur et le champion d’Europe 2021 et finaliste olympique 2021, Pascal Martinot-Lagarde qui prendra le départ du 60m haies.



Les athlètes internationaux seront également dans les starting-blocks. L’espagnol Orlando Ortega (60m haies), le polonais Adam Kszczot (1 000m) ou encore la biélorusse Iryna Zhuk (saut à la perche), tenteront de se surpasser pour monter sur la plus haute marche du podium.