Arques-la-Bataille. Il incendie des voitures pour se venger de sa conjointe : 12 mois de prison ferme

Un incendiaire vient d'être condamné par le tribunal judiciaire de Dieppe (Seine-Maritime) à 12 mois de prison ferme avec mandat de dépôt. Il a été incarcéré à la maison d'arrêt Bonne Nouvelle à Rouen.



Dans la nuit du 25 au 26 septembre dernier, peu après minuit, suite à une dispute sur fond de jalousie avec sa compagne, un homme de 35 ans a incendié une BMW stationnée devant le domicile d'un ex-concubin de cette dernière, rue Saint-Julien à Arques-la-Bataille, près de Dieppe.



Puis, plus loin, rue du 8-Mai 1945, il a également mis le feu à un autre véhicule, un Renault Kangoo appartenant à une autre connaissance de sa compagne. Le feu s'est propagé à une Peugeot 208 garée à proximité et à la façade d'une habitation dont les gouttières et le cache-moineau ont été dégradés.