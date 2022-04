Affrontements entre jeunes et forces de l’ordre à l’issue d’une rencontre de foot à Rouen

Des renforts de police secours et de la brigade anticriminalité ont été appelés à leur prêter main forte, mais ces derniers ont été visés à leur tour par une « pluie » de tirs de mortiers d’artifices et autres jets de projectiles. Les forces de l’ordre ont dû se replier dans l’attente de l’arrivée de renforts de la compagnie d’intervention et du groupe de sécurité de proximité.



Alors qu’ils sécurisaient l’enlèvement des deux véhicules dont les pneus étaient crevés, les policiers ont été à nouveau harcelés par une centaine de jeunes tirant des mortiers d’artifices et des projectiles divers dans leur direction. Des poubelles ont également été incendiées rue Galilée.