Accueil et intégration des réfugiés : Marlène Schiappa signera un contrat avec le maire du Havre

Lundi 11 octobre, Marlène Schiappa, ministre déléguée auprès du ministre de l’Intérieur, chargée de la Citoyenneté et Edouard Philippe, maire du Havre, signeront un contrat territorial pour l’accueil et l’intégration (CTAI).



« Ce contrat a pour objectif de mettre en œuvre des actions concrètes favorisant l’intégration des réfugiés et des personnes récemment admises au séjour, par un partenariat étroit avec l’État », précise le ministère de l’Intérieur, dans un communiqué.



La signature aura lieu à l’hôtel de ville du Havre, selon le programme suivant :



10h05 : prise de parole du maire du Havre.



10h15 : intervention de la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté.



10h25 : signature du contrat territorial pour l’accueil et l’intégration.