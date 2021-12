Accident sur l’A13 près de Vernon (Eure) : quatre véhicules en cause, cinq blessés dont trois graves

Un accident de la circulant sur l’autoroute A13 a fait trois blessés graves et deux blessés légers ce dimanche matin, peu avant 8 heures, dans l’Eure. Il a mis en cause quatre véhicules de tourisme dans le sens Paris - Rouen, à hauteur de La Chapelle-Longueville.



Les secours ont dénombré cinq victimes qui ont toutes été transportées, plus ou moins grièvement blessées, vers des hôpitaux de la région.